Владимир Путин поддержал политику Банка России по ключевой ставке

Президент России Владимир Путин считает, что Центробанк ведет правильную политику в отношении ключевой ставки. Свое мнение он выразил на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

Владимир Путин заявил, что цифры, характеризующие экономику государства, говорят, что Банк Росси выбрал нужное направление.

Напомним, с 30 октября 2023 года ключевая ставка составляет 15%. Банк России допускает, что на следующем заседании она может быть повышена. Следующее заседание совета директоров регулятора по этому показателю пройдет 15 декабря 2023 года.

скриншот realnoevremya.ru с сайта Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/

Банк России, повышая ключевую ставку до 15%, заявил, что рассчитывает, что решение «ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике».

«Реальное время» публиковало хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

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Татьяна Демина