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Владимир Путин поддержал политику Банка России по ключевой ставке

15:09, 07.12.2023
Владимир Путин поддержал политику Банка России по ключевой ставке
Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в ряде регионов России.

Президент России Владимир Путин считает, что Центробанк ведет правильную политику в отношении ключевой ставки. Свое мнение он выразил на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

Владимир Путин заявил, что цифры, характеризующие экономику государства, говорят, что Банк Росси выбрал нужное направление.

Напомним, с 30 октября 2023 года ключевая ставка составляет 15%. Банк России допускает, что на следующем заседании она может быть повышена. Следующее заседание совета директоров регулятора по этому показателю пройдет 15 декабря 2023 года.

скриншот realnoevremya.ru с сайта Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/

Банк России, повышая ключевую ставку до 15%, заявил, что рассчитывает, что решение «ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике».

«Реальное время» публиковало хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

  • 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
  • 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
  • 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
  • 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
  • 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
  • 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;.
  • 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
  • 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
  • 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
  • 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых.

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Татьяна Демина
ЭкономикаБанкиОбществоВласть Татарстан
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