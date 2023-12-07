Владимир Путин поддержал политику Банка России по ключевой ставке
Президент России Владимир Путин считает, что Центробанк ведет правильную политику в отношении ключевой ставки. Свое мнение он выразил на пленарном заседании форума «Россия зовет!».
Владимир Путин заявил, что цифры, характеризующие экономику государства, говорят, что Банк Росси выбрал нужное направление.
Напомним, с 30 октября 2023 года ключевая ставка составляет 15%. Банк России допускает, что на следующем заседании она может быть повышена. Следующее заседание совета директоров регулятора по этому показателю пройдет 15 декабря 2023 года.
Банк России, повышая ключевую ставку до 15%, заявил, что рассчитывает, что решение «ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике».
«Реальное время» публиковало хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;.
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых.
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