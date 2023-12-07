Минздрав: в результате стрельбы в брянской гимназии погибли два человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При стрельбе в брянской гимназии №5 погибли два человека, еще пять учеников получили ранения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь, — передает его слова «РИА Новости».

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадали, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе Следкома.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родителям погибших и пострадавших детей. Он обещал оказать их семьям всю необходимую помощь.



— Ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие, — написал Богомаз в своем telegram-канале.



Стрельба в Брянске в гимназии №5 произошла утром 7 декабря. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Восьмиклассница, устроившая стрельбу, покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Айрат Назипов