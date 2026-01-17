В российских школах могут вернуть оценки за поведение
Минпросвещения России подготовило проект соответствующего приказа
Министерство просвещения России подготовило проект по внедрению оценки за поведение в общеобразовательных учреждениях. Согласно документу, контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка может включать выставление оценок поведения учащихся.
Оценка поведения будет выставляться классным руководителем с учетом мнения педагогов и администрации школы. Проект также устанавливает требования к учащимся: добросовестное освоение программы, посещение занятий, самостоятельная подготовка к урокам и выполнение заданий.
Экспериментальный проект стартовал 1 сентября 2025 года в 84 образовательных организациях семи регионов: Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, а также в ЛНР, Чечне и Мордовии.
Ранее юрист Соловьев предложил ввести в школах уроки, посвященные личной безопасности.
