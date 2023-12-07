Госдума запретила банкам взимать с некоторых граждан комиссию при оплате услуг ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий банкам взимать с граждан, нуждающихся в соцподдержке, комиссию при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщил в своем telegram-канале ее спикер Вячеслав Володин.

— Государственная Дума запретила банкам, кредитным организациям, платежным агентам взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, — написал он.

Вячеслав Володин обратил внимание, что норма коснется лишь некоторых россиян. Полный перечень категорий граждан-получателей такой «льготы» определит правительство России.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в России с 1 июля 2024 года повысят тарифы на коммунальные услуги. Как рассказал председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев, в республике «запланирован предельный индекс роста платы граждан — 10,8% и предельно допустимое отклонение — 4,9%». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина