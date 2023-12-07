Парламент Дании принял закон, запрещающий сжигать Коран

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Парламент Дании принял закон, который предполагает запрет на сожжение религиозных текстов, в том числе Корана.

— Датский парламент принял закон, запрещающий сожжения Корана, — приводит сообщение агентство AFP.



Закон приняли в парламенте 94 голосами за и 77 против.

Законопроект о запрете «неприемлемого обращения» с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, представили в стране конце октября. Это мотивировали возрастанием террористической угрозы в связи с акциями, на которых активисты сжигали священные книги.

Акции, на которых демонстративно сжигали Коран, в основном были сосредоточены в Дании и Швеции. Дания выражала намерение запретить в стране проведение акций с сожжением Корана. Местные власти уже предупреждали, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений». В свою очередь, Швеция не собирается вводить запрет на сожжение религиозных книг — премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что такое решение потребовало бы внесения поправок в Конституцию королевства.

Тем не менее Шведские власти тоже были вынуждены реагировать. Например, в октябре миграционное правительство страны приняло решение, что организатор акций с сожжением Корана Салван Момика покинет Швецию.

realnoevremya.ru (архив)

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин считает, что участившиеся в мире провокационные акции против ислама и сожжения Корана тестируют мусульманское общество и направлены против традиционных ценностей:

— Мы так часто слышим об акциях по сожжению экземпляров Куръана, что даже перестали этому удивляться. Складывается впечатление, будто тестируют мусульманское сообщество, чтобы понять: как далеко могут зайти оскорбления и где черта, через которую переходить не стоит?.. Важно, чтобы эта «зараза» не проникла в Россию. Наша страна, действительно, взяла на себя роль борца за традиционные общечеловеческие ценности, и теперь нужно понять, как преодолеть современные вызовы против них.

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Маргарита Головатенко