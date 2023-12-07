В Казани реализуют программу по обновлению пешеходных маршрутов к школам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани со следующего года запустят пилотный проект преобразования жилого квартала «Дорога в школу». Это проект, который призван обезопасить пешеходные маршруты от жилых домов к школам.

— Предлагаю реализовать его пока в пилотном варианте — по одному такому проекту в каждом районе города. Поручаю главам районов обратиться к школам, родительским комитетам и детям с этим предложением. Нам крайне важно, чтобы дети приняли в этом проекте активное участие. И там, где будет наибольший отклик, мы внедрим этот проект, — сообщил мэр города Ильсур Метшин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Идею проекта презентовали на форуме «Казаныш». Его участники обсудили проблемы, связанные с проблемами при подъезде к школам. В их числе: хаотичная парковка на грунте и тротуаре, совмещенное движение пешеходов и транспорта во дворах и внутриквартальных проездах, а также то, что из-за нехватки связей пешеходные маршруты пролегают через парковки или по народным тропам.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» проходит в Казани с 5 по 7 декабря. Его посетили восемь иностранных делегаций, 270 спикеров и более 5 тысяч участников.

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Айрат Назипов