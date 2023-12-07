«Занавески на вход, сено на пол, теплая еда»: как татарстанские приюты для собак переживают морозы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе температура воздуха в республике опустится до -34 градусов. Занятия в школах для всех возрастов отменяются при морозе -32 градуса, а перевозка школьными автобусами — при -25°С. В целом гражданам не впервой утепляться в такую погоду и продолжать работать в удаленном формате, чего не скажешь о животных. Представители приютов, в которых эту зиму встречают бездомные собаки и кошки, рассказали «Реальному времени» о том, как они готовятся к морозам.



«Не находим отклик у государства и чиновников»

Несмотря на то, что приюты активно стараются утеплить свои вольеры в наступившие морозы, часть животных по-прежнему остается на улицах. Бездомным кошкам и собакам могут помочь лишь неравнодушные граждане, уверен директор Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» в Зеленодольском районе Татарстана Альберт Галиев.

— В нашем приюте, как и, наверное, во всех частных, уличные вольеры. То есть теплых помещений нет. Это надо понимать. Поэтому, конечно же, прежде всего утепляем будки: занавески на вход, чтобы снег не заметало, а также сено на пол. Ну и естественно, если летом собаки больше пьют, то зимой для поддержания формы они больше едят. Питание у нас одноразовое. Мы не можем физически и материально позволить двухразовое. Но питание усиленное, побольше горячего. Других вариантов нет. Наши животные — это бездомные дворняжки. Они жили на улице или жили бы, — рассказал он «Реальному времени».

realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

По словам директора БФ ПБЖ, в настоящее время в его приюте содержатся около 500 собак и более 80 кошек.

— Мы занимаемся также отловом по Зеленодольскому району и, естественно, часть животных должна оставаться в приюте — они называются агрессивными. А остальная масса — это те, что с желтыми бирками выпускаются стерилизованные и вакцинированные. Мы занимаемся отловом четыре года, но вот в последнее время стали появляться заявки, говорящие о том, что «биркованные» все равно мешают. В приюте мы кормим, но после выпуска вакцинированных собак в город ответственность за них несут уже обычные граждане. Ведь кто-то их должен подкармливать. Я не раз поднимал вопрос о том, чтобы систематизировать кормление, убрав животных от садиков и магазинов, куда они обычно стягиваются. Сколько мы уже спасли животных, но страшно даже представить, скольким мы еще не смогли помочь. Мы не находим отклик у государства и чиновников, — заявил он.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Что касается средств, которые тратятся на содержание животных, то, как рассказал Альберт Галиев, их практически всегда не хватает, но тем не менее собственными силами, с помощью волонтеров и просто неравнодушных людей организация справляется.

— Чем больше средств, тем комфортнее животным. Многие ожидают, что, приехав в приют, они увидят картинку, как в Animal Planet: все в кафеле, а работники в белых халатах. В частных приютах нужно постоянно обновлять будки и вольеры. На данный момент у нас идет суд с Зеленодольским районом, который не оплачивает даже содержание агрессивных собак. В Осиново два года назад собака покусала сына прокурора, и этот пес с тех пор сидит у нас. Насколько мы можем себе позволить, насколько нам помогут, настолько мы и согреем этих животных. Но мы сделаем все, — сказал он.

Приюты должны быть государственными, а службы отлова — муниципальными, считает Галиев. По его словам, их работникам, как и сотрудникам МЧС или полиции, должны платить зарплату, поскольку «не энтузиасты должны заниматься отловом собак и безопасностью граждан».

— В прошлом году был момент, когда будка совсем сгнила. Ее можно утеплить, но нечем. Как шалашик стоит. Сейчас мы смогли хотя бы будки нормальные поставить. Благодаря грантам обновить старую часть приюта. Раньше была страшная входная группа, сколоченная из всего, что мы находили на мусорке в первую волну застройки. В этом году поставили новую, — рассказал директор благотворительного фонда.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Что касается бездомных собак в целом, то их не должно становиться меньше. По словам Альберта Галиева, в настоящее время существует ОСВ (программа стерилизации бездомных животных), которая отвечает за контроль популяции. На ее реализацию выделяются значительные объемы средств, которые в большинстве случаев не доходят до самих животных.

— Если территория сможет прокормить 20 собак, то они там и будут бегать, а 21-я уйдет. Должно уменьшиться не количество собак, а финансирование. Оно должно свестись к тому, что собак уже некому отлавливать, потому что они все вакцинированы и стерилизованы, как в Нижнем Новгороде, — поделился он.

По словам директора фонда, открытые статистические данные говорят о том, что жители Татарстана должны наблюдать результаты программы и цифры за своими окнами в прямом смысле.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— С 2020-го в Казани ежегодно отлавливается 4—5 тысяч собак, а выпускают из них 3,5 тысячи. Площадь Зеленодольска составляет 1,5 тыс. кв. километра (на сайте Зеленодольского исполкома указана площадь 37,73 кв. км, — прим. ред.), а выделяется на него 2 миллиона каждый год. Потому что сумма привязана к количеству населения, которое сконцентрировано в Казани. То есть все деньги сконцентрированы в столице Татарстана — не собаки, а деньги. На саму Казань — 500 кв. километров — выделяется 18 миллионов. Четыре года прошло — это 14,5 тысячи собак только «биркованных». Если разделить это количество на 500 кв. км, то это где-то от 30 до 40 собак должно бегать по одному квадратному километру. Вы выглядываете в окно и видите стайку, а там шесть-восемь собак. Получается, где-то три-четыре собачьи стаи на 1 квадратный километр. Вы должны их видеть, а они должны где-то жить. Поэтому не собак должно быть меньше, а финансирования. Но эти деньги так легко заходят кому-то в карман, и как от этого они могут отказаться? — заключил он.

«Собаки в нашем приюте тяжело будут переживать холода»

Также тяжесть зимы и суровых морозов сказывается и на приюте для бездомных животных Kazan Shelters. Он расположен в селе Лесные Моркваши в Верхнеуслонском районе Татарстана. Как рассказала «Реальному времени» одна из его создательниц Валерия Сабирзянова, сегодняшняя ночь уже показала, насколько их собакам и кошкам может быть холодно.

— Собаки в нашем приюте тяжело будут переживать холода, потому что у нас нет газа в населенном пункте. Поэтому мы не можем сделать им хотя бы отопление недорогое. Сейчас приходится топить дровяную печь, которая, к сожалению, не справляется с площадью дома. И пользоваться электрическими обогревателями, что очень дорого. Зимой порядка 20 тысяч рублей выходит за электричество. Собаки уже мерзнут. Сегодня была первая холодная ночь. Очень тяжело заснуть. Стараемся кормить горячей кашей перед сном, наливать теплую воду, чтобы как-то максимально собак согреть. Стараемся утеплять комнаты, в которых они живут, но материалов не хватает и рук мужских, чтобы это делать. Поскольку мы довольно далеко находимся, не все могут сюда приезжать и тратить свое время на это. Мы при поддержке одного моего подписчика стараемся что-то делать. Больше всего, конечно, страдают кошки — не утепленная комната, весь этаж. Зимой там +4 градуса. По сути, они как будто бы живут на улице. Сильно чихают, кашляют и болеют. Прошлой зимой было так, поэтому сейчас стараемся утеплить стены, но опять же не хватает рук. Мы стараемся хоть какие-то условия для них создать, но это очень тяжело, потому что материалы очень дорогие и физической помощи почти нет, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По словам Сабирзяновой, на сегодняшний день в приюте проживают 36 собак и 30 кошек. Еще около двух десятков животных находятся на передержке.

— Что касается объема средств, то для комфортной жизни зимой нам необходимы топливные брикеты, поскольку дрова колоть довольно тяжело. Дрова я колю сама. В день мы тратим одну упаковку топливных брикетов — это 250 рублей. За три месяца выходит очень крупная сумма. Но при помощи них согревается одна комната с собаками. Также кашу горячую готовить: крупы, мясо и так далее. Чтобы мы не нуждались и могли нормально оплачивать счета, нам необходимо 200 тысяч рублей в месяц на всех. Это вместе с кормом, минимальным лечением, — сказала она.

Главной проблемой не только приюта, но и всего поселка Сабирзянова считает отсутствие газификации.

— Вообще, мы ждем, чтобы в нашем селе провели газ. Там живут люди, мы там не одни. Село живет, и живет круглогодично. Все мы, жители села, топим дома дровами, что для меня, как для человека, который всю жизнь прожил в городе, в 2024 году уже просто немыслимо. Когда я узнала, что люди до сих пор топят печь дровами, и мне теперь приходится заниматься тем же, просто не верю, что это происходит. Нам приходится просто выживать. Это не жизнь, причем не только для человека, но и для приюта. Это натуральное выживание, потому что газа в нашем селе нет. Мы находимся недалеко от Иннополиса, где газ наверняка есть. Причем это довольно молодой город, а наше село давно стоит на месте, и никаких подвижек нет. Чтобы нормально жить приюту и нам, людям, которые там проводят каждый свой день, нам нужно хорошее отопление — газовое, потому что оно дешевое. Не электрическое, потому что у нас оно может доходить уже до 40 тысяч рублей в месяц, — посетовала она.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Что же касается бездомных животных, которые по-прежнему остаются на улице, то, по словам создательницы приюта в Лесных Морквашах, их количество никак не сократилось. Действительно, визуально их как будто меньше, но по факту в Татарстане не ведется какой-либо работы в этом направлении, а имеющиеся приюты просто не могут принять всех животных, рассказала специалист:

— Бездомных собак стало визуально меньше, если не смотреть по сторонам или прогуливаться где-то в центре города. Но это не значит, что им не нужна помощь. Только сегодня я приехала из приюта, по пути останавливаюсь в Залесном, там всегда большое количество бездомных собак. Всегда я там кого-нибудь кормлю, и буквально сегодня у подземного перехода там стояла собака с желтой биркой — это означает, что она стерилизована. Но эта бирка никак не спасет ее от холода. Бирки на ушах никак не помогут пережить зиму. Я не считаю, что на улицах нашего города стало меньше собак. Они просто стали менее видимыми. Их не может стать меньше, потому что работа по ним не ведется. Частные приюты, как мы, не могут обеспечить многомиллионный город помощью для всех бездомных животных. Их не стало меньше, они просто лежат где-то в кустах, погибая от холода, голода и издевательств людей, — поделилась она.

«Мы все делаем сами»

Создать приют для бездомных животных — задача не из легких. Зачастую этим занимаются инициативные граждане без поддержки со стороны властей, а главный финансовый источник — пожертвования неравнодушных.

— Проблемы есть всегда. Большие проблемы. Потому что никто — администрация — приютам частным не помогает. Мы все делаем сами, своими силами, исходя из правовых норм, — рассказала «Реальному времени» заместитель председателя общественной организации «Зоозабота» Майя Кренгель.

Сумму, в которую частному приюту может обойтись создание комфортных и безопасных условий для содержания бездомных животных, она затруднилась назвать. По ее словам, она зависит от того, что понимать под ними.

— Для кого-то вольер на 15 собак считается комфортным, а для кого-то считается комфортной будка с подогревом, — заявила она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На сегодняшний день в приюте «Теремок «Забота» под Казанью, в Высокогорском районе Татарстана около села Сая, насчитывается 60 собак. Появился он в 2013 году и рассчитан на круглогодичное проживание животных. Помимо собак там содержатся и кошки. «Все построено и отремонтировано руками и на средства волонтеров и меценатов», — указано на сайте организации.

«Мы постоянно строимся», — рассказывала «Реальному времени» Майя Кренгель в преддверии 2022 года. Неравнодушные граждане могут внести свой вклад в помощь бездомным животным, например, перечислив средств, купив корм и лекарства, или же посетив приют, чтобы выгулять собак, убраться в вольерах.



«Насколько это возможно, приют подготовлен к зиме»

В приюте для собак «Земля Надежды» в селе Балыклы-Чукаево Рыбно-Слободского района Татарстана также рассказали о подготовке к зиме.

— В приюте более 150 собак. Насколько это возможно, приют подготовлен к зиме. Чтобы пережить холода, собакам необходимы теплая еда и много соломы в будках и вольерах. Было бы еще меньше бездомных собак, если бы хозяйские собаки были стерилизованные и, соответственно, не подкидывали пометы домашних щенков, — рассказали представители приюта.

Температура воздуха упадет ниже -30 градусов

В ближайшие дни среднесуточные температуры воздуха в Татарстане могут оказаться ниже нормы на 10—20°С. Ожидается до -34°С.



Ближайшей ночью в Татарстане похолодает до -25...-32 градусов, в Казани — до -28. Днем в четверг в городе прогнозируется от -20 до -22°С.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также ночью и днем 7 декабря в Татарстане возможен туман. Существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

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Максим Кокунин, Татьяна Демина