Татарстан стал третьим регионом по количеству заказов на снегоуборочную технику в начале 2026 года

За неделю количество заказов на российскому рынке увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущим периодом

Фото: Динар Фатыхов

По данным маркетплейса «Мегамаркет», которые имеются у ТАСС, Татарстан занял третье место среди российских регионов по объему заказов снегоуборочной техники во вторую неделю января 2026 года, разделив позицию с Нижегородской областью с долей рынка в 6%.

Общий анализ рынка показывает значительный рост спроса на снегоуборочную технику. За неделю количество заказов увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. При этом средний чек на приобретение снегоуборочной техники в регионах варьируется от 25 до 45 тысяч рублей.

Структура спроса демонстрирует определенные тенденции. Наибольшей популярностью пользуются аккумуляторные модели (40,9% от общего числа заказов), за ними следуют бензиновые снегоуборщики (39,4%). Классические электрические модели менее востребованы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Примечательно, что рост наблюдается не только в сегменте техники, но и в категории ручного инвентаря. Стоимость такой услуги в Татарстане начинается от 1 тыс. рублей в час и зависит от отдаленности места работ. При этом специалистов, берущихся за уборку, не хватает. Стоит ли ждать роста цен на услуги таких работников и когда в республике закончатся снегопады — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова