Татарстан ждет замедления «размножения» глэмпингов

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Одно из популярных направлений для отдыха в последние годы — глэмпинги. В Татарстане их количество увеличивается — в 2024 году число объектов загородного отдыха вырастет еще на 15. Какие результаты существующая инфраструктура показала в этом году и чего ждет в будущем обсудили в Казани на итоговом региональном форуме «Как развивать загородную индустрию в регионе» для предпринимателей и представителей районов Татарстана.

Почти полмиллиарда дополнительных инвестиций

Руководитель Дирекции по природным территориям Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина сообщила, что турпоток в загородных объектах отдыха в Татарстане в 2023 году вырос на 33%. И это данные только по их одной половине.

— Нам предоставили информацию 22 объекта из 43. Порядка 70 тысяч гостей они приняли в этом году. Рост более 30 процентов к прошлому. Средняя загрузка составила 51%. 484,8 млн рублей дополнительных инвестиций от предпринимателей. На данный момент 1 500 запросов от предпринимателей на открытие новых объектов, — рассказала спикер.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

По ее словам, в уходящем году в Татарстане зафиксирован двукратный рост глэмпингов, кемпингов и загородных мини-отелей. Однако в 2024 году темпы могут замедлиться.

— Не стоит ожидать такого же бурного развития в следующем году. Количество новых объектов и проектов будет меньше. Такого объема федеральных денег уже не будет. К примеру, в перечне получателей грантов модульные дома не фигурируют, — предупредила Оксана Саргина.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

«Позитивный был год»

Сами владельцы объектов загородного отдыха в Татарстане положительно оценили итоги уходящего года. Оптимистичные прогнозы у них и на 2024-й.

— У нас рост был с 22 домиков до 50. 21 тысяча гостей на конец декабря. Увеличился поток туристов из Москвы и Питера. Позитивный был год, — рассказал совладелец глэмпинга «Утрау» Рустам Аюпов.



realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Хозяйка глэмпинга Yurt-resort Римма Якупова сообщила, что ее бизнес также вырос: с 5 юрт до 15. Большие планы и на следующий год, например запустить летний бассейн и ресторанный комплекс.

— Это сказалось на увеличении загрузки. Лето очень хорошо поработали. Количество дней бронирования увеличилось. Люди оставались на неделю, 10 дней, на две недели. Изменился формат отдыха в сторону загородного, — сказала она.



realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Положительно оценила результаты 2023 года база «Три берега» Ильдара Берхеева:

— По действующим объектам мы достигли максимума. По загрузке нам больше негде размещать. Подкосила нас осень, когда вода ушла (обмеление Волги, — прим. ред.). Но мы взяли в аренду пляж и начали им заниматься. Жаловаться нам не на что, — подытожил он.

Владелец Urman camp Ильнар Хамидуллин и вовсе назвал 2023 год уникальным:

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Очень подорожала заграница. С семьей съездить в Турцию — 450 тысяч. Поэтому растет внутренний туризм. Выручка в летние месяцы зашкаливала, — признался он.

Все глэмпинги Татарстана заполнены на новогодние каникулы

Глэмпинги нельзя отнести к бюджетному отдыху. Однако для встречи Нового года и последующих каникул в загородных объектах Татарстана на данный момент свободных мест не осталось. Сами глэмпиньеры наблюдают рост платежеспособности их гостей.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Ильнар Хамидуллин рассказал, что у него остался только один дом. При этом цена за двое новогодних суток достигает 69 тысяч рублей. В стоимость входит продуктовая корзина и баня.

В «Утрау» таких домов уже не осталось. Пока еще свободны четыре объекта за 100 тысяч за двое суток и 7-8 от 160 тысяч. Остальные глэмпиньеры также отметили «почти полную загрузку».



Аналитики компании Bnovo, разрабатывающей программное обеспечение для гостиничного бизнеса, напомним, заявили об увеличении глубины именно раннего бронирования.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

— Татарстан, Казань показывают хороший прирост. Зима бронировалась заранее, — отметила ведущий менеджер по развитию бизнеса в компании Алина Николаева, добавив, что в этом году дата Нового года совпала с выходными и это дало дополнительный бонус всем отельерам.



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Галия Шакирова, Татьяна Демина