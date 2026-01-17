Массовая вырубка деревьев в Казани нанесла ущерб природе на 8 млн рублей

На территории Советского района незаконно вырубили более 180 зеленых насаждений

Фото: Инна Серова

Казанская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства и выявила нарушение в Советском районе города. Установлено, что на территории района была произведена незаконная вырубка более 180 зеленых насаждений. Об этом сообщает генпрокуратура Татарстана.

Часть незаконной вырубки произошла в границах особо охраняемой природной территории «Лебяжье». Ущерб, нанесенный природе , превысил 8 миллионов рублей.

По результатам проверки природоохранная прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. На основании представленных материалов было возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.



Наталья Жирнова