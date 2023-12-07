В Татарстане насчитывается 1,6 млн потребителей газа

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 1,6 млн потребителей газа. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

— У нас миллион шестьсот тысяч абонентов сейчас, — сказал он.

По его словам, происшествий, которые произошли в Татарстане из-за некачественного обслуживания, не зафиксировано. Все ЧП возникали из-за нарушений правил пользования газовым оборудованием.

— За последние пять лет я не помню случаев ЧП, которые возникли из-за некачественного обслуживания. На моей памяти их не было. Все происшествия, которые у нас когда-либо возникали, либо хлопки газа, либо отравление угарным газом, возникали как правило из-за нарушения правил пользования газовым оборудованием, — сказал Михаил Фролов.

realnoevremya.ru

Напомним, по итогам 2022 года потребление природного газа в Татарстане составило более 17 миллиардов кубометров. К 2030 году оно может вырасти до 29,1 миллиарда кубометров.



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Татьяна Демина