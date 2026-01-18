Золхабира Фатыхова: «Я классический трудоголик, но у нас все доктора такие»

Завотделением гинекологии РКБ — о женском здоровье, опасности архаичных установок и о чудесах

Золхабира Фатыхова — врач-гинеколог, заведующая профильным отделением РКБ Татарстана. Каждый день в ее отделении женщины со всего Татарстана не только сохраняют здоровье, но и получают возможность стать матерью. Как работать в этой деликатной сфере, как убеждать женщин лечиться правильно и не давать им идти на поводу у вредных убеждений, как держать себя в руках и не поддаваться обидам и провокациям? Золхабира Анваровна уверена: это все возможно только через любовь. Через бесконечную любовь к своему делу, о которой она и рассказала «Реальному времени» в своем портрете.

«С первого дня влюбилась в эту больницу»

Золхабира Анваровна Фатыхова заведует гинекологическим отделением РКБ. Она окончила медицинский университет в Казани 29 лет назад, но стаж ее работы медиком гораздо дольше. Все шесть лет учебы и еще несколько лет до этого наша героиня работала медсестрой — сначала в Алексеевской ЦРБ, потом в РКБ.

Наша героиня родом из села Кутлушкино Чистопольского района. В детстве она часто болела, много времени провела в больнице. Девочка видела вокруг себя добрых, отзывчивых врачей, чувствовала их заботу. Вплоть до того, что они отдавали ей свою кровь, когда нужны были переливания. Все это определило ее дальнейший жизненный путь. Золхабира Анваровна философствует: в ее жилах течет кровь врачей, которую они отдавали, спасая ее жизнь в детстве. У маленькой Золхабиры даже игры были в основном в «больничку»: «лечила» кукол и товарищей по играм.

Окончив восьмилетку в родном селе, девушка поступила в медицинское училище в Чистополе. Потом несколько лет работала медсестрой в Алексеевской ЦРБ и пыталась поступить в институт. Мечта стать врачом перевесила последовательную серию неудач, Золхабира Анваровна с очередной попытки все-таки поступила на лечебный факультет. Приехав учиться в Казань, наша героиня сразу же устроилась работать медсестрой-анестезисткой в РКБ.

— Я днем училась, а ночами дежурила в больнице. Учиться было сложно, но очень интересно. И главное — я с первого дня влюбилась в эту больницу. С тех пор так здесь и работаю, — улыбается доктор.

В процессе учебы будущие медики проходят циклы по всем основным врачебным специальностям. Золхабире Анваровне сразу понравилась гинекология. Она прошла субординатуру, а потом выбрала интернатуру по этой специальности. Многие гинекологи идут работать в акушерство — все-таки, это самая радостная и светлая медицинская специальность. Но наша героиня, напротив, решила работать в классической гинекологии. Ей хотелось помогать женщинам не только собственно с беременностью, но и сохранять им возможность быть матерью в репродуктивном возрасте — и здоровье в более зрелом периоде.

Гинеколог сопровождает женщину в течение всей жизни, на всех этапах. Поэтому доктор согласна с принципом, который сложился еще в советские времена: у каждой обязательно должен быть свой гинеколог, которому она полностью доверяет, который знает особенности ее здоровья и образа жизни и регулярно ее наблюдает.

«Здесь гигантская ответственность»

Золхабира Анваровна пришла в РКБ в качестве врача-гинеколога в 1997 году. Многие годы доктор заменяла заведующую отделением на период отпусков и больничных — становилась на это время исполняющей обязанности. Когда вакансия освободилась, ее предложили Золхабире Анваровне, но сначала она отказалась. В итоге все-таки стала руководить родным отделением, но признается: к этому не стремилась.

— Понимаете, заведовать — это только на словах хорошо. Но здесь гигантская ответственность. Не только за свою работу, но и за то, как функционирует все отделение, — объясняет доктор.



Спектр патологии, которую здесь лечат, широкий. Например, здесь лежат на сохранении будущие мамы со сложными беременностями до 22-недельного срока — после этого они переводятся в отделения патологии беременности родильных домов. Врачи не боги: бывают случаи, когда стать мамой у пациентки не получается. Тогда наша героиня советует семье тщательно обследоваться, прежде чем планировать следующую беременность. Если произошел выкидыш, нужно понять, почему это случилось, что его спровоцировало и нет ли риска повторения ситуации в последующем.

В отделении у Золхабиры Анваровны лечатся и женщины с осложнениями после родов — их переводят сюда из районов республики.

Лечение новообразований — миом, кист, других доброкачественных образований — тоже зона ответственности отделения гинекологии. Доктор рассуждает: нет единственного фактора, который способствует развитию таких болезней. Влияет и экология, и стресс, и недостаток гормонов, и питание. Но мы точно знаем, что определенную роль здесь играет и наследственный фактор. И поэтому, если миомы или кисты были у мамы и у бабушки, — стоит регулярно проходить обследования и вам, напоминает врач. Та же история — и с опущением органов малого таза, оно тоже может быть наследственным, даже если в современной реальности вы не ходите к колодцу с коромыслами и не поднимаете тяжестей каждый день.

Лечение воспалительных заболеваний — еще одна зона ответственности Золхабиры Анваровны. К ним нужно относиться максимально ответственно, потому что воспаления в анамнезе — одна из самых распространенных причин женского бесплодия. Большая часть воспалений связаны с перенесенными заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). К примеру, это могут быть хламидийные инфекции, которые впоследствии приводят к спайкам — а значит, к бесплодию.

«Если не любить свою профессию, работать в ней невозможно»

Огромная часть работы отделения — хирургия. Тут делают и лапароскопические операции, и полостные. Оперируют маточные трубы и яичники, удаляют миомы, делают экстирпацию матки — если есть строгие показания и у женщины уже есть дети. Выполняют операции на влагалище, делают удерживающие операции, фиксирующие внутренние органы при их выпадении… Полостные вмешательства приходится порой делать при сильных гнойных воспалениях — они сегодня очень редки, но все-таки встречаются. Порой оперируют молодых женщин, чтобы восстановить репродуктивную функцию — проверяют проходимость маточных труб, разделяют спайки.

Первоклассным хирургом за десятилетия работы стала и сама Золхабира Анваровна. Ей очень нравится оперировать, она и сейчас, будучи заведующей, несколько раз в неделю проводит сложные оперативные вмешательства своим пациенткам.

— Мне все это нравится и нравилось всегда. И я люблю своих пациенток. Вообще, если не любить свою профессию, работать в ней невозможно. При этой нагрузке и этой ответственности любовь — пожалуй, главное, что здесь держит, — признается доктор.

Методы оперативного лечения становятся все более щадящими, выполняется все больше органосохраняющих операций, все чаще удается сохранить возможность иметь детей женщинам, которые тридцать лет назад однозначно лишились бы ее. Органоуносящие операции делают сегодня только по строжайшим показаниям, причем Золхабира Анваровна старается до последнего сделать все, чтобы сохранить женщине матку или, к примеру, яичник. Однако говорит, что в крайности впадать тоже нельзя. Сохранять матку в возрасте за 50 лет при огромном риске злокачественного перерождения имеющихся опухолей, просто чтобы «остаться женщиной» или потому что «муж меня бросит», — история сомнительная.

Круглые сутки в отделение поступают звонки по санавиации — доктора в районах консультируются со старшими коллегами, а когда есть необходимость — пациенток забирают в РКБ. К примеру, в день нашей беседы с Золхабирой Анваровной в отделение из района привезли пациентку с рубцовой беременностью.

В общем, формальные 25 коек в отделении у нашей героини — это сотни и тысячи реальных женских судеб, семейных историй и надежд.

«Если все пойдет в сторону онкологии — вы же сами себе потом не простите!»

Гинекология — сфера деликатная. Как доктору выстроить диалог с пациенткой, чтобы она не чувствовала себя неловко, не испытывала чувства страха или даже вины и стыда? Золхабира Анваровна говорит: современная медицина стремится к пациентоориентированности, архаичные и травматизирующие психику подходы середины прошлого века уже не используются. Сама она умеет говорить с пациентками так, что те ей доверяют.

Большинство женщин госпитализируется в отделение гинекологии, уже получив предварительный диагноз и пообщавшись с врачами в женской консультации по месту жительства и в поликлинике РКБ. Но и врач в отделении должен уметь настроить пациентку на лечение и подробно, доходчиво объяснить, что происходит и как это поправить.

Как рассказывает доктор, бывают и случаи, когда пациентка не хочет понимать врача, упрямится, настаивает на решениях, которые приведут к тяжелым последствиям для ее здоровья. Особенно сложно переубедить две категории женщин. Первым условная соседка или собеседницы в чате рассказали о том, что определенный метод лечения «плохой», и его нельзя применять из-за страшных (воображаемых) последствий. У докторов потом уходит много времени и усилий на то, чтобы объяснить истину и убедить женщину в том, что именно для нее будет являться наилучшей тактикой.

Вторая категория пациенток боится органоуносящих операций. И даже в возрасте, в котором уже ни при каких обстоятельствах невозможно планировать детей, требуют во что бы то ни стало сохранить им матку, чтобы с ними не развелись мужья. Более того, к врачу и мужья такие подходили с вопросом «А точно все на месте и ничего не удалено?» Как именно, не будучи врачом и не производя профессионального осмотра, мужчина может понять, что у его 60-летней супруги удалена матка, — загадка. Но такие случаи опасны тем, что архаичные установки впоследствии могут привести к трагическим последствиям — например, к ранней смерти от онкологического заболевания.

А что делать врачам, если необходимость удаления органа возникла прямо во время операции? Ведь любое хирургическое вмешательство невозможно предсказать и расписать как по нотам со стопроцентной гарантией. К примеру, иногда при удалении миом возникают ситуации, которые требуют экстренной экстирпации матки. В том числе и таких случаев боятся вышеописанные пациентки. Убедить их сохранить свое здоровье стоит врачам огромных усилий.

— Я всегда объясняю пациенткам, что будет, если сделать или не сделать вмешательство. И всегда говорю: «Ваше здоровье — это ваша ответственность. В конце концов, не обязательно кому-то о чем-то рассказывать, оставьте свое здоровье в своих руках. Ведь если будут какие-то осложнения, если все пойдет в сторону онкологии — вы же сами себя не простите», — говорит доктор.

«Если обижаться на каждую несправедливость, ничего не получится»

Золхабира Анваровна признается: эмоционально вовлекается в ситуации своих пациенток, а в тяжелых случаях их боль и страдание будто бы проходит через нее саму. Такой характер — проработав врачом 29 лет, она до сих пор не может привыкнуть к человеческой беде.

А вот пациентки бывают очень разные. Большинство из них внимательно относятся к своему здоровью, остаются в стационаре столько, сколько требуется, выполняют все рекомендации врачей. Но некоторые ведут себя и более беспокойно. Говорят, что им во что бы то ни стало срочно надо домой: одни боятся, что длительным вынужденным отсутствием будет недоволен супруг, другие спешат к детям.

— Некоторые пациентки, почувствовавшие улучшение на фоне проводимой терапии, стремятся побыстрее выписаться из стационара и вернуться домой, но порой их жизни все еще угрожает опасность и требуется продолжение лечения. Особенно это актуально у беременных женщин или родивших недавно. Приходится садиться с ними рядом, рисовать схемы, таблицы, объяснять все риски. После этого большинство относится к лечению с пониманием, но есть такая категория, до которых я не могу достучаться. И тут на помощь приходит моя непосредственная руководительница, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Нигина Амоновна Нигматулина, которая всегда участвует и помогает в работе нашего отделения. И мы вдвоем убеждаем женщину лечиться, — рассказывает доктор. — Ей я хочу выразить отдельную благодарность. С ней можно в любое время проконсультироваться, в любой ситуации она поможет и поддержит.

Но слышать приходится разное. Когда ты спасаешь человеку не только репродуктивную функцию, но и жизнь, а потом слышишь от нее фразу «Я в ваших услугах более не нуждаюсь, выпишите меня немедленно» — это, мягко говоря, не вдохновляет. А это была реальная ситуация. В тот момент жизнь и здоровье женщины находились еще под угрозой, но она сама этого не понимала и в презрительной форме говорила с врачами. Такие ситуации не так редки, как хотелось бы.

Золхабира Анваровна, как и многие ее коллеги, констатирует: перелом в отношении общества к врачам произошел одновременно с тем, как медицинская помощь в официальной риторике превратилась в медицинские услуги. Возможно, неуважение к белому халату стало следствием вот этой смены терминологии, а может быть, есть и другие причины. Но факт остается фактом: наша героиня тоже констатирует тотальное потребительское отношение пациенток к докторам, которые им сплошь «должны» и «обязаны». При этом не каждая пациентка дает доктору сделать его работу (как в ситуации, описанной выше). Такие вот взаимоисключающие парадоксы.

— А ведь мы, гинекологи, работаем, чтобы не только сохранять здоровье нынешнего поколения, но и встречать в этом мире поколения следующие! — говорит наша героиня. — Но деваться некуда. Еще раз повторюсь: в медицине невозможно работать, если не любить эту профессию. Если обижаться на каждую несправедливость, ничего не получится.

Отдельная история — когда во время операции хирург спасает пациентке жизнь ценой удаления органа, а потом в ее глазах становится главным виноватым в ее бесплодии. С этими реакциями справляться особенно непросто. Но большая часть все-таки благодарят доктора за подаренную жизнь.

Советы врача: не игнорируйте профилактические осмотры!

Мы спрашиваем доктора: на что обращать внимание женщинам, как сохранять свое репродуктивное здоровье, какие правила обязательны к выполнению для каждой? Золхабира Анваровна перечисляет «азбучные истины», которые должна знать любая женщина.

Хотя бы раз в год надо посещать гинеколога для профилактического осмотра, даже если нет никаких видимых проблем.

Если есть нарушения цикла, боли, непривычные выделения — нужно сразу обращаться к своему гинекологу.

При половых контактах с непроверенными партнерами обязательно предохраняться барьерным методом. Большая часть случаев бесплодия у женщин провоцируется инфекционным фактором.

Если вам уже исполнилось 40 лет — при регулярных осмотрах сдавать мазок на онкоцитологию. Несмотря на то, что в клинических рекомендациях прописан один раз в три года, Золхабира Анваровна считает, что это нужно делать ежегодно. Это уменьшает риск упустить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда прогнозы еще максимально благоприятны.

В менопаузе и постменопаузе желательно проконсультироваться и со своим гинекологом, и с эндокринологом о приеме препаратов гормонозаместительной терапии. Это поможет отсрочить возрастные проявления, поддержать молодость и здоровье. Однако доктор предупреждает: ни в коем случае не назначайте себе препараты самостоятельно, по совету соседки или чата GPT. Это может сделать только врач на основе анализов, которые вы сдадите.

Пожилым женщинам точно так же, как и молодым, нужно являться к гинекологу каждый год для осмотра, проходить ультразвуковые исследования. При малейших признаках опущения или выпадения органов малого таза нужно обратиться к врачу. Многие «терпят» годами, но это вовсе не обязательно, сегодня есть различные методы нормализации ситуации.

— Самое главное: не надо надеяться на то, что, раз ничего не болит — значит, все нормально. Бессимптомно могут развиться грозные заболевания, начало которых доктор увидел бы на профилактическом осмотре, — снова и снова призывает Золхабира Анваровна не игнорировать ежегодные обследования.

«Даже в отпуске через неделю понимаю, что мне не хватает моей работы»

Золхабира Анваровна очень любит свою работу и говорит, что даже выделить один, главный для себя фактор не может. Ей нравится драйв РКБ. Было время, когда она подрабатывала в частных медицинских центрах — спокойных, респектабельных, с вежливыми пациентками. Но там ей не хватило многовариантности, экстрима, сложности, которые обеспечивает главная клиника республики.

— Я сейчас работу в другой клинике себе вообще не представляю. Здесь ты постоянно в тонусе, в напряжении, и мне нужен этот адреналин. Я даже в отпуске через неделю уже понимаю, что мне не хватает моей работы. Люблю своих пациентов и своих коллег. Я классический трудоголик, но у нас все доктора такие. В РКБ одновременно и сложно, и легко работать. Сложно — в плане клинических случаев. Легко — потому что ты можешь в любой момент попросить о консультации любого коллегу, тебе никто не откажет. В этом преимущество многопрофильной больницы: ты даже в операционную можешь вызвать коллег, если какие-то сложности возникли. И они быстро придут на помощь. Точно так же, как и мы бежим к коллегам в операционные, когда экстренно требуется помощь гинекологов, — объясняет наша героиня.

Но есть один раздражающий фактор: когда женщины приезжают в приемный покой РКБ НЕ по неотложным поводам, вместо того, чтобы пойти на прием к своему амбулаторному врачу. К примеру, если месячные вдруг обильнее, чем обычно. Или если уже месяц есть тянущая боль внизу живота. Еще бы: тут их гарантированно примут, осмотрят, проведут базовое инструментальное обследование, и не нужно будет ничего ждать несколько дней. Никто из них не задумывается о том, что в это время не оказывается помощь действительно ургентным пациентам. Или дежурный доктор был вынужден подняться в три часа ночи и спуститься из отделения в приемный покой, только чтобы констатировать, что есть легкий воспалительный процесс и нужно обратиться к гинекологу по месту жительства.

— Когда есть показания и пациентка приезжает в приемное отделение больницы — это, конечно же, нормально и правильно. Но если в три часа ночи человек по дороге с дачи к нам «по пути» заезжает, потому что у нее уже месяц (!!!) что-то «потягивает живот внизу справа» — улыбнуться ему в такой ситуации у нас не всегда получается, — разводит руками наша героиня.

Кулинария, книги, прогулки и вера в высшие силы

Наша героиня на связи со своим отделением 24/7. Держит руку на пульсе всегда, и телефон всегда при ней. Но отвлекаться от работы все-таки нужно — и тогда она идет прогуливаться по улицам. Ее умиротворяет этот процесс, дает ей душевный покой, и доктор с удовольствием гуляет вечерами после работы. Еще среди ее способов расслабления — кулинария: Золхабира Анваровна любит готовить и мастерски это делает. А когда не может уснуть от тревожных мыслей — ее всегда спасает книга. Она очень много читает, видит в этом еще один способ отключения от бурной реальности и отдыха для мозга.

Как заведующая отделением, доктор мечтает, чтобы когда-нибудь наступил тот момент, когда работа станет плановой. Ожидалось 5 госпитализаций — 5 и случилось. Планировали 3 операции — 3 и сделали. Но как реалистка, она, конечно же, понимает: так не будет никогда. Потому что РКБ — больница, которая помогает сразу, быстро и в самых сложных случаях. А болезнь никогда не сверяется с графиком: она просто приходит, какой уж тут план…

Доктор признается: верит в наличие высшей силы. И в том числе в соответствии с этой верой помогает людям, чем может, на пределе своих возможностей. Она вспоминает случаи, которые происходили в ее практике и которые ничем иным, кроме как божественным вмешательством, не назовешь. Например, одну беременную женщину привезли в РКБ с подтеканием околоплодных вод. Месяц ей старались сохранить беременность и прекратить потерю вод — но их неумолимо становилось все меньше. И когда было уже принято решение прекратить усилия, воды вдруг, как по мановению волшебной палочки, остановились, и беременность продолжила развиваться в нормальном ключе. Что на это сказать?

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Или еще один удивительный случай: после пяти неудачных беременностей женщина приехала к Золхабире Анваровне попытаться спасти шестую. И спасли, хотя статистически это было почти невозможно. Такое не забывается, признается наша героиня. Такое помнится всю жизнь.

