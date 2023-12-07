Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив, выборы президента России в Татарстане в 2018 году)

В 2024 году выборы президента России пройдут 17 марта. Такую дату на заседании 7 декабря утвердил Совет Федерации.

О предложении провести выборы главы государства в следующем году 17 марта накануне сообщил сенатор Андрей Клишас. Проект постановления Совфеда был готов еще вчера.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин пока не выступал с официальными заявлениями о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Согласно Конституции, у него есть право баллотироваться на новый срок. Сам он заявлял, что такая возможность «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».

В феврале 2023 года Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства в следующем году пройдут в строгом соответствии с законом, и заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры. У него заканчивается шестилетний срок полномочий. Предыдущие выборы в стране проходили в 2018 году 18 марта.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив, выборы президента России в Татарстане в 2018 году)

Информация о том, что Кремль начал подготовку к президентским выборам, появилась еще в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».



В пятницу, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия России планирует провести первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании. ЦИК уже ведет подготовку к ней.

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Татьяна Демина