Россия и Украина согласились о локальном прекращении огня около Запорожской АЭС

Это решение было принято для обеспечения условий, необходимых для восстановления резервной линии электропередач мощностью 330 кВт, поврежденной ранее

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о согласии России и Украины ввести режим временного прекращения огня рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте агентства.

Это решение было принято для обеспечения условий, необходимых для восстановления резервной линии электропередач мощностью 330 кВт, поврежденной ранее. Ремонтные работы планируется начать в ближайшее время.

Данный случай стал четвертым эпизодом достижения подобного соглашения сторонами конфликта с момента его начала. Для контроля над ситуацией группа сотрудников МАГАТЭ уже выехала из Вены.

Напомним, что 3 января на Запорожской АЭС отключили резервную линию электроснабжения. Отключение произошло автоматически, сработала защитная система.

Наталья Жирнова