Минниханов потребовал усилить контроль за безопасностью газового оборудования в домах
Решение принято после серии происшествий в начале января, связанных с пожарами и отравлениями угарным газом
Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить меры безопасности в жилых домах республики. Решение принято после серии происшествий в начале января, связанных с пожарами и отравлениями угарным газом.
Под особый контроль взяты газовое оборудование, вентиляция, электро— и отопительные системы. Проверки будут проводить администрации, МЧС, газовые службы, управляющие компании и жилищная инспекция.
Приоритетное внимание уделят многодетным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации.
Ранее правительство России продлило действие льгот для газификации частных домов.
