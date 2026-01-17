Новости общества

00:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов потребовал усилить контроль за безопасностью газового оборудования в домах

10:37, 17.01.2026

Решение принято после серии происшествий в начале января, связанных с пожарами и отравлениями угарным газом

Минниханов потребовал усилить контроль за безопасностью газового оборудования в домах
Фото: Александра Шарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить меры безопасности в жилых домах республики. Решение принято после серии происшествий в начале января, связанных с пожарами и отравлениями угарным газом.

Под особый контроль взяты газовое оборудование, вентиляция, электро— и отопительные системы. Проверки будут проводить администрации, МЧС, газовые службы, управляющие компании и жилищная инспекция.

Приоритетное внимание уделят многодетным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации.

Ранее правительство России продлило действие льгот для газификации частных домов.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем