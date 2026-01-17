34 татарстанских проекта получат 106 млн рублей от Фонда президентских грантов

В целом по стране победителями было признано 1 469 проектов

Фото: Артем Дергунов

34 татарстанских проекта получат 106 млн рублей от Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России.

В числе победивших инициатив — создание реабилитационно-инклюзивного центра для детей с инвалидностью в Салават купере, молодежный поисковый марш памяти «Дорогами героя-земляка Мусы Джалиля», посвященный 45-летию первого похода поисковиков Татарстана в Долину Смерти, обучение цифровой грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей из малообеспеченных семей.



Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В целом по стране победителями было признано 1 469 проектов. Им выделят финансирование в размере 4,9 млрд рублей — это самая большая сумма, распределенная за один конкурс за все время работы фонда.

— От НКО Приволжского федерального округа поступило 2,2 тыс. инициатив (23,6% от общего количества заявок). Лучшими признано 346 проектов на сумму 892 млн рублей. Наибольшее количество победивших НКО в Нижегородской области (55 проектов, 194 млн рублей), Республике Башкортостан (54 проекта, 96 млн рублей) и Самарской области (52 проекта, 138 млн рублей), — рассказали в пресс-службе.

Галия Гарифуллина