В Татарстане подготовлено 496 пунктов временного размещения граждан на случай коммунальных аварий в морозы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в случае аварий на коммунальных сетях при аномальных морозах развернут 496 пунктов временного размещения пострадавших. Они готовы принять 188 816 человек, сообщили на внеплановом заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в республике.

Прошлой зимой в Татарстане зафиксировали шесть случаев крупномасштабных отключений тепла из-за сверхнормативного износа теплосетей. В результате без отопления в морозы оставались 25 тысяч человек и свыше 20 социально значимых объектов и административных зданий.



Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью и утром в пятницу, 8 декабря, в Татарстане местами ожидается похолодание до -35 градусов. В целом прогнозируется от -25 до -30°С.



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Татьяна Демина