Луиза Хайруллина, укравшая из кассы банка в Башкирии 25 млн рублей, вышла на свободу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бывший старший кассир одного из банков города Салавата в Башкирии Луиза Хайруллина, похитившая из кассы 25 млн рублей несколько лет назад, вышла на свободу после отбытия 4,5-летнего тюремного заключения, сообщает издание «Уфа1».



Как рассказали родственники Луизы, женщину освободили из колонии пару месяцев назад. Ее дети ждали ее все эти годы. Луиза забрала их из детдома, куда их определили после ее ареста, и они вместе переехали в дом, который они с мужем строили до ее заключения. После освобождения женщина не поддерживает с ним никаких контактов. Родственники сообщили, что Луиза устроилась на новую работу. Детали пока раскрывать не стали.

Луиза Хайруллина похитила деньги из банка несколько лет назад. В день похищения она ушла с работы раньше обычного, собрала вещи, забрала детей из школы и вместе с мужем скрылась из города. Семья скрывалась около двух месяцев в разных городах, пока правоохранители не вычислили их местонахождение.

Похитителей повязали в Казани. Луизу арестовали, а ее муж Марат оставался на свободе до решения суда. Луизу приговорили к 5 годам лишения свободы, а Марат получил 6 лет колонии. Суд также удовлетворил гражданский иск АО «Россельхозбанка», где осужденная работала старшим кассиром, о возмещении ущерба в размере 25 455 862,50 рубля.

Следствие указывало, что подговорил женщину на хищение ее муж — у него была игровая зависимость, он часто проигрывал крупные суммы.

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Маргарита Головатенко