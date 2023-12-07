Новое здание казанского театра им. Камала будет рассчитано на 1 370 мест

Общая площадь нового здания театра имени Галиаскара Камала составит 48 тысяч 824 квадратных метра. Объект будет рассчитан на 1 370 посадочных мест, сообщает мэрия.

Большой зал вместит 788 посадочных мест, восточный будет рассчитан на 242 места, универсальный — до 300, камерный — на 40. Всего в учреждении будут работать 544 человека.

В здании предполагается от пяти до восьми этажей, в том числе цокольный и этажи верхней механики большой сцены. Площадь озеленения территории театра составит порядка 3 710 «квадратов».



Кроме того, предусмотрено 140 парковочных мест для посетителей культурного учреждения: 40 появятся у самого театра и 100 — на муниципальных паркингах.

В июле 2022-го «Реальное время» выяснило, что консорциум «Ваухаус» разрабатывает проектную документацию, в частности детальное планирование основных залов здания — большого, универсального, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Общая вместимость театра составляет более 1 300 посетителей. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводит совещания, где обсуждаются все детали проекта.

Строительством нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала занимается компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+». Стоимость работ в июле оценили в 424,3 миллиона рублей.

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Айрат Назипов