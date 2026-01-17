Казанские биологи из КФУ зафиксировали высокую смертность ВИЧ-инфицированных от COVID-19

В рамках исследования специалисты проанализировали данные 18 пациентов из Татарстана

Международная группа ученых, в состав которой вошли ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, провела исследование в Казани, которое показало, что пациенты с ВИЧ-инфекцией переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме и имеют повышенный риск летального исхода. Об этом сообщает ТАСС.

Научная работа, опубликованная в журнале International Journal of Molecular Sciences, была выполнена совместными усилиями исследователей из России, Узбекистана и ЮАР. В рамках исследования специалисты проанализировали данные 18 пациентов из Татарстана.

В группу испытуемых вошли 9 человек, инфицированных как ВИЧ, так и COVID-19, и 9 пациентов только с коронавирусом. Результаты показали, что из четырех умерших от ковида пациентов все были носителями обоих вирусов.

У пациентов с сочетанной инфекцией наблюдались более тяжелые симптомы заболевания. Они требовали интенсивной терапии, имели значительные повреждения легочной ткани, а также демонстрировали маркеры поражения печени и нарушения свертываемости крови.

Исследователи также выявили специфические маркеры воспаления, которые связаны с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19 у больных ВИЧ.

