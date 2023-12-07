Pantone выбрал главный цвет 2024 года — «персиковый пух»

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2024 года. Им стал 13-1023 Peach Fuzz — «персиковый пух».

В Pantone заявили, что этот «бархатистый нежный персиковый тон» «отражает желание заботиться о себе и других». Исполнительный директор Института цвета рассказала, что он излучает «теплоту и современную элегантность».

Напомним, главный цвет 2023 года анимированный красный «смелый и бесстрашный, пульсирующий» Viva Magenta 18-1750. В прошлом году выбрали оттенок синего Pantone 17-3938 Very Peri.



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Татьяна Демина