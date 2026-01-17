В Татарстане открыли ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые

Это первая ледовая переправа в этом сезоне, она сокращает путь от города до поселка примерно на 70 км

17 января после успешной проверки безопасности открылась ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые, сообщила пресс-служба переправы.

Накануне комиссия осуществила замеры толщины льда и проверила соответствие автодороги всем требованиям безопасности дорожного движения. Сейчас толщина льда составляет 30 сантиметров.

Переправа работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Для обеспечения безопасности движения установлено ограничение по весу транспортных средств — не более 3,5 тонн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщили в ГУ МЧС по РТ, благодаря открытию этой ледовой дороги путь от города до поселка сокращается примерно на 70 км.

Стоимость проезда для легковых автомобилей составляет 400 рублей. Это первая ледовая переправа, открывшаяся в этом сезоне. Паромная переправа Казань — Верхний Услон завершила работу 10 декабря, но ледовая до сих пор не открылась.

Наталья Жирнова