Казанские ученые разработали безопасное вещество против раковых клеток

Испытания доказали, что препараты особенно хорошо работают против рака легких, а также помогают при раке молочной железы и шейки матки

Казанские ученые создали особые вещества, которые могут бороться с раковыми клетками. В основе новых препаратов — компоненты цитрусовых и кобальт. Об этом сообщает «Газета.ru».

Главное преимущество разработки в том, что новые вещества почти не вредят здоровым клеткам организма, при этом эффективно борются с опухолями. Ученые получили два новых соединения и создали из них лечебную смесь.

Испытания доказали, что препараты особенно хорошо работают против рака легких, а также помогают при раке молочной железы и шейки матки. Вещества действуют в два этапа: сначала останавливают рост раковых клеток, а потом запускают их безопасное уничтожение.

Сейчас разработка защищена патентом России. Впереди — дополнительные исследования, после которых ученые смогут начать испытания на людях.

Напомним, что ранее американские и бразильские медики разработали экспериментальную иммунотерапию, которая продемонстрировала хорошие результаты в лечении ВИЧ. В ходе клинических испытаний у 70% участников наблюдалось длительное подавление инфекции даже после прекращения приема антиретровирусных препаратов.



Наталья Жирнова