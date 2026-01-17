В Татарстане предложили полную дегазификацию жилфонда

Ранее Рустам Минниханов потребовал усилить контроль за безопасностью газового оборудования в домах из-за участившихся случаев пожаров и отравлений угарным газом

Фото: Максим Платонов

На совещании в Доме Правительства Татарстана генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов доложил, что в обслуживании находится 1,6 млн газифицированных квартир с более чем 2,5 млн единиц газового оборудования.

За последние годы в республике зафиксированы случаи отравления угарным газом: в 2023 году — 61 случай, в 2024 году — 48 случаев, в 2025 году — 35 случаев.

Основные причины происшествий — нарушения правил пользования газом. В 2025 году выдано около 12 тысяч предписаний, приостановлена подача газа в более чем 10 тысячах квартир.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди частых нарушений — отсутствие доступа для осмотра газопроводов, необходимость замены устаревшего оборудования, отсутствие вентиляции на кухнях. Особую озабоченность вызывают случаи самовольной замены газовых колонок, особенно в Казани и Альметьевске — 42 случая за год.



Наиболее опасны пятиэтажные дома старше 60 лет, а также общежития, где газовые плиты установлены в местах общего пользования. Для повышения безопасности рассматривается возможность частичной или полной дегазации жилого фонда.

Рустам Минниханов уже потребовал усилить контроль за безопасностью газового оборудования в домах из-за участившихся случаев пожаров и отравлений угарным газом.

Наталья Жирнова