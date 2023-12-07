В Татарстане из-за морозов отменили сельхозярмарки на этой неделе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане из-за сильных морозов отменили проведение сельскохозяйственных ярмарок на этой неделе, сообщает «ГТРК Татарстана», ссылаясь на предупреждение Минсельхоза республики.

Сельхозярмарки в субботу, 9 декабря, в Татарстане не состоятся, так как основная сельскохозяйственная продукция — овощи, молоко и молочные продукты — просто замерзнут.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ведомстве попросили татарстанцев отнестись к этому с пониманием и пригласили жителей республики на следующие ярмарки.

В Татарстане объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.



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Илина Хакимова