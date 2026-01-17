Новости общества

00:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 10 часов

10:14, 17.01.2026

Его ввели впервые за неделю в 0:08 по мск

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 10 часов
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 10 часов. Об этом сообщили в приложении МЧС.

Его ввели впервые за неделю в 0:08 по мск. Ранее опасность фиксировалась 10 января. Позднее, 15 января, над двумя соседними с Татарстаном регионами сбили пять БПЛА.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем