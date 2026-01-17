В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 10 часов
Его ввели впервые за неделю в 0:08 по мск
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 10 часов. Об этом сообщили в приложении МЧС.
Его ввели впервые за неделю в 0:08 по мск. Ранее опасность фиксировалась 10 января. Позднее, 15 января, над двумя соседними с Татарстаном регионами сбили пять БПЛА.
