В 2025 году в Казани и Татарстане установили 19 умных светофоров

Они оснащены адаптивной системой управления, которая автоматически регулирует движение транспорта

В Татарстане поэтапно реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни». За прошедший год в регионе проведена масштабная работа по обновлению дорожной сети, сообщает Минтранс республики.

Дорожные службы установили более 2,8 тыс. знаков, смонтировали 11,6 км барьерных ограждений и обустроили 18,8 км тротуаров. Особое внимание уделено безопасности пешеходов: создано 20 новых переходов и 35 искусственных неровностей.

Значительный прогресс достигнут в крупных городах. В Казани и Набережных Челнах внедрили 19 современных светофорных комплексов с адаптивной системой управления, которая автоматически регулирует движение транспорта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сейчас 90,46% городских дорог соответствуют нормативам, а показатель для опорной сети достиг 85,18%. Кроме того, 52,23% региональных трасс отвечают необходимым требованиям. Развитие городской среды включает создание велоинфраструктуры протяженностью 4,5 км и установку 53 новых остановок общественного транспорта. Все эти меры направлены на повышение безопасности и комфорта передвижения жителей республики.

Наталья Жирнова