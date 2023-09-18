Итоги дня: обсерватории КФУ в списке ЮНЕСКО, восстановление экономики России, дело депутата Хасанова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 18 сентября:
- Президент России Владимир Путин сообщил о завершении этапа восстановления экономики страны и заявил, что государство выдержало западные санкции. По его словам, ВВП вышел на уровень 2021 года.
- Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято на 45-й сессии Комитета.
- Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. В документе указано, что россияне в ряде случаев смогут предъявлять цифровое удостоверение с портала «Госуслуг». Документ будет приравниваться к бумажному паспорту.
- Президент России продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции в 2014 году. Оно будет действовать до 31 декабря 2024 года.
- Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в 2024 году проведут в Казани 16—17 мая. На заседании оргкомитета под председательством вице-премьера страны Марата Хуснуллина заявили о необходимости сохранить традиционные мероприятия и расширить круг тем.
- В Татарстан с рабочим визитом после встречи в Москве с председателем правительства России прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В сопровождении Рустама Минниханова он посетил ОЭЗ «Алабуга».
- Владимир Путин поручил принять решения, которые обеспечат ежегодное снижение среднего возраста общественного транспорта в регионах. Правительству Росси также необходимо продлить до 2030 года комплексную программу модернизации общественного транспорта.
- Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»* приедут в Казань на заседание московского формата по Афганистану. Они подтвердили свое участие в нем.
- Президент России дал поручение ускорить издание нормативно-правовых и иных актов в сфере строительства деревянных высоток. Его нужно выполнить до 1 ноября 2023 года.
- Мировой судья по Московскому району Казани признал депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова нарушителем за отказ от медосвидетельствования на наркотики. В СУ СКР по Татарстану сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств.
- В Татарстане на этой неделе по ночам ожидаются заморозки — температуры могут опуститься до -2 градусов. Днем воздух может прогреваться до +25 °С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
- Старт отопительного сезона в Казани намечен на третью декаду сентября. Он начнется, когда среднесуточные температуры воздуха на протяжении пяти дней подряд составят +8 градусов. К началу отопительного периода готовы 99,38% многоквартирных домов — 5 883 из 5 956.
- В Казани в скором времени понадобится заменить котельные на крышах 27 многоквартирных домов, в которых живет более 7,2 тысячи человек. Источник финансирования работ пока не определен.
- Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор бывшему предправления АКБ «Спурт» и экс-председателю совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. За злоупотребление полномочиями по трем эпизодам суд назначил ей реальный срок на 1 год, но от наказания по всем освободил за истечением срока давности. Гражданский иск АСВ на 890 млн рублей суд оставил без рассмотрения.
- Рустам Минниханов утвердил членов президиума Академии наук Татарстана. В него вошли ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов, ректор КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ Тимур Алибаев, министр культуры Ирада Аюпова и другие.
- Обладатель Кубка России по регби казанский клуб «Стрела», его тренерский и административный штабы вернулись в столицу Татарстана. С победой их поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов.
- В Казани вручили Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии. Ее обладателем стал академик РАН Александр Габибов.
- Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона. МИД заявил, что решение принято по вине западных участников совета — Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС, потому что с марта 2022 года его деятельность фактически парализована.
- Конституционный суд Грузии зарегистрировал вопрос об объявлении импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили и приступил к его рассмотрению. После принятия решения он в течение месяца представит заключение парламенту.
- Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. После церемонии инаугурации, на которой присутствовал Владимир Путин, он распустил правительство города.
Ключевые события 572-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Нижнекамске рядом с памятником воинам-интернационалистам планируют установить мемориальный комплекс погибшим в специальной военной операции. Его намерены сделать в течение этого и следующего года.
- Международный суд ООН начинает слушания по иску Украины против России. Если он примет политизированное решение, Москва может рассмотреть вопрос о выходе из-под его юрисдикции, предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
- Над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающийся к России самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. При приближении российского истребителя МиГ-31 американский самолет развернулся. Нарушения госграницы не допущено.
- Вооруженными Силами России нанесен групповой удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.
- На Донецком направлении отражены шесть атак ВСУ около н.п. Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное. На Запорожском поражены скопления живой силы и техники 71-й егерской бригады у Вербового.
- На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ около н.п. Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. На Южно-Донецком направлении наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады терробороны у н.п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).
- На Купянском направлении поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады терробороны. На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей и две гаубицы Д-30. Уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотников.
*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.
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