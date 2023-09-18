Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции в 2014 году. Оно будет действовать до конца следующего года.

— Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — гласит указ главы государства.

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Путин продлевал действие указа об антисанкциях, предполагающих продовольственное эмбарго, до 31 декабря 2023 года. Документ принят 6 августа 2014 года «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации» против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.

Изначально российские антисанкции действовали год. В 2015 году их продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года, затем — ежегодно.



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Татьяна Демина