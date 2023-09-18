Владимир Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин сообщил о завершении этапа восстановления экономики страны. По его словам, государство выдержало западные санкции.

— В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными, — заявил глава государства на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Владимир Путин обратил внимание, что ВВП России вышел на уровень 2021 года. По его словам, теперь властям необходимо «сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития».

взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Напомним, страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции. Она началась 24 февраля 2022 года.

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Татьяна Демина