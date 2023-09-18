К российской границе приблизился американский «Посейдон» — в воздух подняли МиГ-31
Над акваторией Баренцева моря 18 сентября обнаружили приближающуюся к России воздушную цель. Для ее опознания и недопущения нарушения государственной границы в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
— Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США, — сообщили в Министерстве обороны России.
При приближении МиГ-31 американский самолет развернулся от российской границы. Ее нарушения не допущено, заверили в Минобороны страны.
В ведомстве уточнили, что МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетом другого государства не допущено.
Напомним, это не первый случай приближения к российской границе военного самолета другой страны. В конце августа МиГ-31 перехватил судно патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.
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