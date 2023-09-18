К отопительному сезону в Казани готовы 99,38% многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На сегодняшний день в Казани к началу отопительного сезона готовы 99,38% многоквартирных домов — 5 883 из 5 956 объектов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.



Напомним, в Казани все 853 посещаемых объекта социальной сферы готовы к началу отопительного сезона. Это 635 объектов образования и 116 объектов здравоохранения.



Теплоснабжающие организации в случае похолодания могут досрочно пустить тепло в подготовленные объекты при наличии соответствующей заявки и технической возможности. В прошлом году в Казани отопительный сезон начали 26 сентября.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По действующим нормативам, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



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Татьяна Демина