Искандер Гиниятуллин: «Перед нами остро встанет вопрос замены крышных котельных на многоквартирных домах»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани в скором времени понадобится заменить котельные на крышах почти 30 многоквартирных домов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.



— В ближайшие годы перед нами остро встанет вопрос замены крышных котельных на многоквартирных домах. Всего их в Казани 27. В них живет более 7,2 тысячи человек, — заявил он.

Речь идет о домах, построенных в конце 1990-х годов. Среди вариантов возможны замена на отечественное оборудование сходных параметров или переключение на централизованную систему отопления — «и то, и то достаточно дорого».

— Сама идея автономного отопления дома выглядит привлекательно. Однако проблемой стал износ и отсутствие запчастей. В целях удешевления строительства были использованы оборудования малоизвестных на сегодня компаний из Венгрии, Румынии, Украины, многие из которых на сегодня не существуют, — сообщил Искандер Гиниятуллин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По его словам, источник финансирования замены котельных на крышах домов еще предстоит найти. Средств собственников домов на эти работы не хватит.



Напомним, в Казани в 2023 году заменили и реконструировали свыше 41 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения. Протяженность магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, на которых провели опрессовку, составила 1,9 тысячи км.

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Татьяна Демина