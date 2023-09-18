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В Татарстане утвердили членов президиума Академии наук республики

09:55, 18.09.2023

В Татарстане утвердили членов президиума ГБУ «Академия наук Республики Татарстан», соответствующий указ подписал раис региона Рустам Минниханов.

Членами президиума утверждены:

  • ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов;
  • ректор КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ Тимур Алибаев;
  • министр культуры Ирада Аюпова;
  • ректор «Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма» Рафис Бурганов;
  • председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов;
  • заместитель премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров;
  • ректор КНИТУ Юрий Казаков;
  • директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» Алексей Калачев;
  • заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов;
  • министр здравоохранения РТ Марсель Миннулин;
  • ректор КФУ Ленар Сафин;
  • заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева;
  • министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин
  • министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин;
  • министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов;
  • заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Президиум утвержден с целью «усиления роли Академии наук Татарстана в решении задач социально-экономического развития республики, обеспечения его взаимодействия с органами государственной власти и оказания содействия со стороны правительства РТ, а еще предприятий и образовательных организаций высшего образования в осуществлении научных исследований и разработок».

Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, сказано в документе.

В сентябре Рустам Минниханов поручил усилить ресурсную обеспеченность Академии наук Татарстана. Заняться вопросом он поручил правительству региона.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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