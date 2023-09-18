В Татарстане утвердили членов президиума Академии наук республики
В Татарстане утвердили членов президиума ГБУ «Академия наук Республики Татарстан», соответствующий указ подписал раис региона Рустам Минниханов.
Членами президиума утверждены:
- ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов;
- ректор КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ Тимур Алибаев;
- министр культуры Ирада Аюпова;
- ректор «Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма» Рафис Бурганов;
- председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов;
- заместитель премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров;
- ректор КНИТУ Юрий Казаков;
- директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» Алексей Калачев;
- заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов;
- министр здравоохранения РТ Марсель Миннулин;
- ректор КФУ Ленар Сафин;
- заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева;
- министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин
- министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин;
- министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов;
- заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
Президиум утвержден с целью «усиления роли Академии наук Татарстана в решении задач социально-экономического развития республики, обеспечения его взаимодействия с органами государственной власти и оказания содействия со стороны правительства РТ, а еще предприятий и образовательных организаций высшего образования в осуществлении научных исследований и разработок».
Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, сказано в документе.
В сентябре Рустам Минниханов поручил усилить ресурсную обеспеченность Академии наук Татарстана. Заняться вопросом он поручил правительству региона.
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