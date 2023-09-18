Астрономические обсерватории КФУ включили в список ЮНЕСКО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято на 45-й сессии комитета, сообщает пресс-служба КФУ.

— С радостью и гордостью сообщаю, что сегодня астрономическая обсерватория имени Энгельгардта признана всемирной ценностью! Это уже второй объект в Зеленодольском районе, входящий в список ЮНЕСКО, — написал в своем telegram-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

До этого момента в России было 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо обсерватории КФУ, в список должны были внести объект «Исторический центр города Гороховец».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

О том, что обсерватория КФУ должна была получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, «Реальное время» писало еще в апреле 2021 года. Работа над досье началась в 2019 году. В марте 2022 года Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского федерального университета и подтвердил, что оно соответствует всем техническим требованиям. В 2023 году от России именно номинацию обсерваторий предложат на рассмотрение комитета ЮНЕСКО.

Информационное досье «Астрономические обсерватории Казанского государственного университета» рассмотрели в Париже на заседании панели ИКОМОС (Международный совет по охране памятников и исторических мест) в конце прошлого года.

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Айрат Назипов