Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации с участием президента России Владимира Путина прошла в городе в концертном зале «Зарядье».

Глава государства обратил внимание, что процент, с которым Сергей Собянин одержал победу на выборах, доказывает широкую поддержку горожан и одобрение ими инициатив и планов градоначальника. Среди его достижений на посту мэра Москвы президент отметил «прорывную модернизацию транспортной системы».



realnoevremya.ru/Татьяна Демина (на фото — Москва)

— Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы, — заявил Владимир Путин, выступая на мероприятии.

Напомним, Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с октября 2010 года. На новый срок его избрали в ходе выборов 8—10 сентября. Он набрал более 75% голосов.



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Татьяна Демина