Президент России поручил обеспечить ежегодное снижение среднего возраста общественного транспорта в регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил принять решения, которые обеспечат ежегодное снижение среднего возраста общественного транспорта в регионах. Работой должны заняться правительство и профильная комиссия Госсовета страны с привлечением властей субъектов.

Глава государства также поручил продлить до 2030 года комплексную программу модернизации общественного транспорта, сообщается на сайте Кремля. Доклад Владимиру Путину должны представить до 1 февраля следующего года.

Также властям необходимо определить потребности регионов России в замене общественного транспорта на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. В документе требуется обозначить сроки обновления.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе на заседании президиума Госсовета России по вопросам развития общественного транспорта Владимир Путин заявил, что общественный транспорт «должен не ветшать, а молодеть» во всех регионах страны. Он поручил найти надежное финансирование обновления транспортных парков.



Владимир Путин также называл обновление транспорта в России приоритетной задачей. Он считает, что в этом вопросе необходимо опираться на собственную промышленность.



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Татьяна Демина