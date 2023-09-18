Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

— По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 г. фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 г. в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий. В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР, — сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере. Кроме того, страна будет готова взаимодействовать с теми, кто «готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— На протяжении тридцати лет Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) являлся полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере, его устойчивому социально-экономическому развитию, защите окружающей среды, укреплению культурно-гуманитарных связей и контактов между людьми, включая представителей коренных народов, — добавили в МИД.

Совет Баренцева/Евроарктического региона был создан в 1993 году как орган межправительственного взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и комиссии Европейских сообществ в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры. СБЕР был призван создать устойчивую транспортную систему в Баренцевом регионе с эффективной внутренней связью между странами региона и с хорошим каналом связи с мировыми рынками.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов