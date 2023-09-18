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В Татарстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

17:11, 18.09.2023
В Татарстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстан с рабочим визитом прилетел премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Абдулла Арипов посетил особую экономическую зону «Алабуга». Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Татарстане премьер-министру Узбекистана и делегации страны презентуют промышленный и экономический потенциал региона. Также запланирована официальная встреча в расширенном составе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Перед визитом в Татарстан Абдулла Арипов посетил Москву. Там он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, в апреле 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По итогам прошлого года товарооборот между республиками превысил $290 миллионов.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан ОЭЗ ППТ Алабуга

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