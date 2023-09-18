Рустам Минниханов поздравил «Стрелу» с первой победой на Кубке России по регби

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанскую «Стрелу» с первой победой в финале PARI Кубка России по регби. Поздравительная телеграмма адресована президенту клуба Алексею Песошину, игрокам команды и ее главному тренеру Джейкобусу Полусу Нилу и почетному президенту Федерации регби Республики Татарстан Айрату Шафигуллину.



— Разделяю с вами, со всеми игроками и тренерами, а также преданными болельщиками регби радость этого по-настоящему исторического как для команды, так и для татарстанского спорта в целом события. Путь к этому триумфу был долог и непрост, и только огромная совместная работа и наставников, и игроков, и менеджеров, проявленные в решающем поединке высокое мастерство и полная самоотдача команды, а главное — неукротимая воля к победе помогли завоевать, наконец-то, заветный трофей, — обратился к ним Рустам Минниханов.





Он поблагодарил «Стрелу» «за радостные эмоции и возможность гордиться достижениями родного клуба». Он пожелал причастным к победе крепкого здоровья и счастья, неизменной удачи и новых вершин в спорте и в жизни.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Теперь «Только алга!», как только могут летать стрелы — далеко и точно в цель, — добавил раис Татарстана.



Обладатели Кубка России по регби, тренерский и административный штабы команды вернулись в Казань утром 18 сентября. Спортивный корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин побывал на торжественной встрече победителей.

Напомним, победный для «Стрелы» матч прошел в Москве 17 сентября. Спортивная редакция «Реального времени» поздравляет казанцев с этой наградой, рассказывая, как «стрелки» сделали последний шаг к ее завоеванию.

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Татьяна Демина