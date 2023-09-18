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Президент России поручил ускорить выпуск документов для строительства деревянных высоток

19:15, 18.09.2023
Президент России поручил ускорить выпуск документов для строительства деревянных высоток
Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы

Президент России Владимир Путин поручил ускорить издание нормативно-правовых и иных актов в сфере строительства деревянных высоток. Поручение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

— Правительству с учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизма применения счетов эскроу при расчетах организаций, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов, — говорится в поручении.

Поручение нужно выполнить до 1 ноября нынешнего года. Ответственным за его выполнение назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе Владимир Путин поручил подготовить нормативную базу для возможности применения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. Российский лидер подчеркнул, что речь идет о применении эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве наравне со строительством многоквартирных домов. Такое решение поможет дополнительно защитить деньги россиян и даст возможность привлечь ипотечный кредит на постройку собственного дома.

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Айрат Назипов
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