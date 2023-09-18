Конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса импичмента президенту

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Конституционный суд Грузии 14 сентября зарегистрировал вопрос об объявлении импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили и приступил к его рассмотрению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КС.

После рассмотрения вопроса об объявлении импичмента Саломе Зурабишвили пленум Конституционного суда Грузии в течение месяца представит заключение парламенту государства.

Напомним, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента в начале сентября после ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Ее председатель Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию страны, в которой указано, что глава может осуществлять представительские функции во внешней политике только по согласию Кабмина.

Спустя неделю Саломе Зурабишвили сообщила, что не намерена уходить в отставку на фоне объявленного ей импичмента. Она обратила внимание, что «защищает Конституцию страны и будет верна этой клятве до конца».



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Татьяна Демина