В Татарстане вручили Арбузовскую премию академику РАН Александру Габибову

В Казанском научном центре РАН состоялась церемония вручения Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии академику Российской академии наук Александру Габибову. В церемонии принял участие заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, сообщает аппарат вице-премьера.



Александр Габибович Габибов — всемирно известный российский ученый, один из ведущих специалистов в области молекулярной биологии, биохимии, биокатализа, внесший большой вклад в создание «каталитических вакцин», которые способны связывать и разрушать фосфорорганические яды.

— Казанская химическая школа — это колыбель российской органической химии… Академик Александр Арбузов заложил новое научное направление Казанской химической школы — химию фосфора, его органических и элементоорганических соединений для создания новых веществ, материалов и технологий. Присуждение Арбузовской премии академику Александру Габибову — это признание его выдающегося вклада в развитие химической науки, — сказал Роман Шайхутдинов.

Международную Арбузовскую премию учредил в 1997 году президент Татарстана. Уже более 25 лет это одна из самых престижных и статусных наград и единственная в мире в области химии фосфора.

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Маргарита Головатенко