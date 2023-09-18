«Это действительно победа всего татарстанского регби!»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром понедельника, 18 сентября, в Казань вернулись свежеиспеченные обладатели Кубка России по регби: игроки «Стрелы», тренерский и административный штабы команды. Спортивный корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин побывал на торжественной встрече победителей.

«Маг финала» Давыдов: «Спасибо жене за правильные советы!»

Традиция подобных чемпионских встреч заложена в нашем спорте еще с советских времен, и она крайне необходима. Без них победа выглядит какой-то пресной. Радостные игроки «Стрелы» пока еще только привыкают к чествованиям, подчас теряются, хотя среди встречающих в большинстве своем родные, близкие, хорошо знакомые люди. Вот Йохан Тромп не удержал в руке связку шариков, которую ему дали воспитанники местной спортшколы, и шары улетели в небо, как ранее ускользали от «Стрелы» медали в двух подряд «бронзовых» финалах. Вот Николай Казаликашвили бросился обратно в вагон, осознав, что он там что-то забыл. Надеемся, не медаль. Вот Герман Давыдов отошел от общей массы встречающих, чтобы пообщаться с женой, которую, как оказывается, тоже можно было зачислять в штаб победителей, поскольку она нашла перед финалом важные слова и дала бесценный совет.

Герман Давыдов: «Жена сказала: молчи! Не ведись на провокации, никому ничего не доказывай, будь умнее. На самом деле нет смысла на поле что-то кому-то доказывать словами. Если судья уже принял решение, он его не отменит после твоего обращения. Да, иногда это и не его решение, а судьи на видеоповторе. А ввязываясь в ненужные разговоры, только тратишь нужные эмоции и теряешь концентрацию. Так и получилось: я молчал. И теперь на деле понял, что молчание — золото!

Три штанги в финале — это нечто! Как в нашей детской дворовой игре «триста». У меня такого в карьере точно не было, одна максимум случалась. Лишний повод, чтобы запомнить этот финал. Хотя он сам по себе выдался запоминающимся. Спасибо «Красному Яру» за то, что выдал нам такую конкуренцию. У меня такие памятные матчи случались, когда еще играл за ВВА, правда, там счет был крупнее за счет большого количества попыток.

Герман Давыдов (в середине): «Жена сказала: молчи! Не ведись на провокации» realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вот, кстати, деталь с потерей концентрации. Когда я отдавал пас на последнюю попытку Андрею Карзанову, то между нами произошло какое-то взаимопонимание без слов. Просто, глядя друг другу в глаза, мы поняли каждый свое. Я увидел, что он стоит там один на фланге. Андрей осознал, что я могу отдать ему пас, быстро разыграв мяч. В итоге легкая попытка, которая, как мне кажется, стала решающим моментом в матче, когда мы оторвались больше, чем на одну попытку с реализацией. А переломный момент был, когда мы уже проигрывали — 8:12, но на поле вернулся Дамеон Вентер, получивший травму, и мы не остались совсем без хукеров. (Лишний повод поблагодарить медицинский штаб «Стрелы» и его руководителя Дмитрия Цурикова, в максимально короткий срок поставившего Вентера на ноги. И самого Вентера, показавшего характер)».

Джей Пи Нил: «Я бы еще отметил нашу игру в защите»

Джей Пи Нил: «Перед этой игрой главной для нас была вера в то, что мы можем выиграть этот финал, о чем мы разговаривали в раздевалке до игры. Когда мы ранее играли с «Красным Яром» в полуфинале прошлогоднего Кубка России, в матче за третье место чемпионата страны 2023 года, нам не хватало спокойствия, игроков с лидерскими качествами. Сейчас же мы могли управлять игрой, особенно это было заметно во втором тайме. Среди подобных ключевых игроков — Герман Давыдов, который в конкретном матче отвечал за «магию», но в любом случае это командная победа. Я бы еще отметил нашу игру в защите, когда мы усердно работали в количестве 13 человек против 15».

Джей Пи Нил: «Перед этой игрой главной для нас была вера в то, что мы можем выиграть этот финал» realnoevremya.ru/Максим Платонов

Антон Хализов, пресс-секретарь федерации регби России, комментатор канала «Матч ТВ»: «Этот финал отличался от трех предыдущих, которые прошли на «ВТБ Арена — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина». Если ранее наблюдались явные фавориты, то сейчас их не было, и шансы команд расценивались 50 на 50. Даже по ходу встречи было сложно сказать, кто победит, но красноярцы, на мой взгляд, совершили ошибку во втором тайме, отказавшись дважды бить по воротам со штрафных при счете 13:12. Сделай они счет 18:13 в свою пользу, неизвестно, чем бы все закончилось. Ту же самую ошибку в матче за бронзу сделала «Стрела» несколько месяцев назад. Сейчас ситуация повторилась с точностью до наоборот. Мне кажется, победил тот, кто больше этого хотел. Интересный факт: победная серия «Красного Яра» началась в конце прошлого сезона после победы над «Стрелой» в матче за третье место в PARI чемпионата России, и получается, что закончилась она тоже на матче с казанцами. Наконец-то Герман Давыдов сыграл дисциплинированно. Не было разговоров с арбитром, апелляций, желтых карточек, он сыграл как настоящий лидер, на команду, сделав две попытки. Настоящий капитан! Для казанского регби, для казанского спорта это исторический день, историческая победа, к которой команда шла три года!

Кубок «Стрелы» — это еще и личная победа Алексея Песошина

Финал Кубка России посетил премьер-министр РТ Алексей Песошин, который находился в Москве с рабочей поездкой. На церемонии награждения он передал кубок капитану «Стрелы» Герману Давыдову. Раис Татарстана Рустам Минниханов написал в своих соцсетях поздравления: «Наш регбийный клуб «Стрела» впервые в истории взял Кубок России! Поздравляю. Только алга!»

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководствуясь призывом Рустама Нургалиевича, мы вспомнили, как складывалась спортивная история казанских «коллег» регбийной «Стрелы». Первой, кто выиграл Кубок страны, была команда по хоккею на траве «Динамо-Казань», чей успех пришел в 2001-м, а два года спустя команда стала чемпионом России. В этом году исполнилось 20 лет триумфальной победе баскетбольного УНИКСа в Екатеринбурге над ЦСКА, и уже через год казанцы выиграли дома Кубок ФИБА-Европа. В том же 2004-м победа УНИКСа совпала с триумфом волейбольного «Динамо-ТТГ» в Кубке страны. Правда, тут пришлось подождать до следующего успеха казанских волейболистов еще три года, когда они победили в чемпионате страны. Наконец, 2005-й — это победа ватерполистов «Синтеза» в Кубке, и через два года команда Ирека Зиннурова и Деяна Савича завоевала главный трофей ЛЕН Трофи, синхронизировав свой успех с чемпионством «Динамо-ТТГ».

Через кубковые тернии устремлялись к дальнейшим чемпионатским победам зимние хоккеисты «Динамо-Казань» (в 2009 г. — Кубок), женская волейбольная команда «Динамо-Казань» (в 2010 г. Кубок), в обоих случаях чемпионство было достигнуто в 2011-м. Это, как и другие победы команд под названием «Динамо» (независимо от того, что было указано в «приставке»), были успехи, достигнутые под общим руководством главы администрации раиса РТ Асгата Сафарова. Кстати, и вклад в развитие республиканского регби трудно переоценить, поскольку именно «Динамо» в свое время поддержало любительскую команду «Динамо-Энергия» и ее наставника Павла Калашкина. Выигранные Кубки УНИКСа — существенная заслуга президента клуба Евгения Богачева, отмечающего в этом году не только юбилей победы в Кубке страны, но и приход к руководству клубом в феврале 1998 года. «Синтез», понятно, это целиком и полностью успехи предприятия «Казаньоргсинтез» и ОАО «ТАИФ». Нынешняя виктория «Стрелы» — это достижение, к которому казанские регбисты пришли благодаря вниманию Алексея Песошина, единственного в числе названных кураторов спортивных команд человека, не просто любящего свой вид спорта, но и профессионально игравшего в этой команде. И пусть это предположение останется предположением, но нам кажется, что щетина обычно гладко выбритого Песошина была связана с ожиданием финала, как это происходит у хоккеистов во время плей-офф, не бреющихся на удачу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Халил Шайхутдинов: «Ставим задачу увеличить количество занимающихся, расширить географию регби»

Генеральный менеджер Федерации регби Татарстана Владислав Максимов: «Если смотреть весь турнирный путь «Стрелы», то он проходил через победы над двумя московскими командами «Слава» и «Динамо» в Казани и завершился победой над красноярской командой «Красный Яр» — в Москве. Конечно, выглядела удивительной победа динамовцев над «Енисеем-СТМ» с помощью красивого розыгрыша, где пасом ногой москвичи отправили партнера на реализацию попытки. Вообще, чувствовалась заряженность динамовцев на попадание в финал с желанием самим сыграть на родной арене, поэтому и в полуфинале они дали нам настоящий бой. Такой же бой получился в финале с «Красным Яром», и был момент, который внушал опасения. Соперник вышел вперед, у нас были два удаления, двое хукеров травмировались друг за другом, соперник прижал нас к зачетке, но тут важным было то обстоятельство, что наша команда дисциплинированно защищалась, не дав соперникам оторваться в счете. Еще важно то, что у нас в команде после трансферного окна появились люди, которым привычно играть подобные матчи, когда на первый план выходит характер. Меня не покидало ощущение, что мы свою игру не отдадим, когда командный характер, большее желание победить и то обстоятельство, как Герман Давыдов завел свою команду во втором тайме, дали свои плоды. Плюс это заметно, что мы находимся на подъеме, показывая отличную игру в текущем сезоне.

Генеральный менеджер Федерации регби Татарстана Владислав Максимов: «Если смотреть весь турнирный путь «Стрелы», то он проходил через победы над двумя московскими командами «Слава» и «Динамо» в Казани и завершился победой над красноярской командой «Красный Яр» — в Москве» realnoevremya.ru/Максим Платонов

Я считаю, что это победа всего татарстанского регби, воспитанники которого есть в «Стреле». Это и наш капитан Герман Давыдов, Арсений Петрушинин, вышедший в финале на замену, Дамир Байбурин. А серебро в чемпионате по регби-7 вообще завоевала команда, наполовину состоящая из местных воспитанников, часть из которых отдана в аренду, в тот же «Химик» из Дзержинска».

Халил Шайхутдинов, первый заместитель министра спорта Татарстана: «Это действительно победа всего татарстанского регби, к которой его представители шли 56 лет долгих лет. Хотя у нас были и победы в составе сборной России по регби-7 на нашей казанской Универсиаде (тогда «Стрелу-Агро» в сборной представлял Сергей Янюшкин, плюс в сборной был казанский воспитанник Герман Давыдов), но затем были периоды, когда команда уходила на второй план. Я вспомнил Универсиаду еще и потому, что благодаря ей у казанского регби появилась своя база, а то на начальном этапе развития приходилось заниматься на обычной школьной площадке, в грязи, когда случалась непогода. Не было финансирования, экипировки, что побудило нас создать отделение регби в структуре республиканской спортшколы «Динамо». Тогда это была инициатива тренера-общественника Павла Калашкина. И найдя финансирование, обустроив тренировочный процесс, командируя занимающихся подростков на всероссийские соревнования, мы возродили интерес к этому замечательному виду спорта. А сейчас у нас есть хорошая команда по пляжному регби, есть перспективная команда по тэг-регби в Арске, выигравшая турнир на российском уровне.

Халил Шайхутдинов, первый заместитель министра спорта Татарстана: «Это действительно победа всего татарстанского регби». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наконец, была проведена решающая перезагрузка и команды, и Федерации регби в целом. Когда пришли новые люди, и мы видим результаты, сначала в олимпийской дисциплине регби-7, сейчас — в классическом регби. На днях мы провели отчетное заседание Федерации регби Татарстана, где ставили задачу увеличить количество занимающихся, расширить саму географию, с отчетливым пониманием того, что главная команда республики под руководством Джея Пи Нила с каждым годом улучшает свои результаты».



1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов