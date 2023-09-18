Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что россияне в ряде случаев смогут предъявлять цифровое удостоверение с портала «Госуслуг». Документ будет приравниваться к бумажному паспорту.

Правительству поручено в трехмесячный срок согласовать с ФСБ перечень документов, которые могут быть представлены через мобильное приложение, и определить случаи, когда граждане смогут показывать цифровой паспорт вместо бумажного.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2021 году сообщалось, что Татарстан может стать пилотной площадкой по вводу электронных паспортов. Инфраструктура республики уже была готова к их внедрению, но позднее проект был заморожен.

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Айрат Назипов