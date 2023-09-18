Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный суд ООН начинает слушания по иску Украины против России. Если суд примет политизированное решение, идя на поводу у Киева, Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под его юрисдикции, сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.



— Если Международный суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия, — сказал он.

По словам Косачева, выход из-под юрисдикции Международного суда ООН — непростая юридическая задача, поскольку это один из основных органов ООН, и Статут Международного суда — неотъемлемая часть Устава организации, сообщает ТАСС.

В июне Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал США в допуске к делу по иску Украины по Конвенции о геноциде. Украинская сторона требовала привлечь Россию «к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».



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Маргарита Головатенко