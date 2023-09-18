Талибы* примут участие в заседании московского формата по Афганистану в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»* примут участие в заседании московского формата по Афганистану, которое пройдет в Казани. Об этом сообщил спецпредставитель президента страны по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.



По его словам, талибы* уже подтвердили свое участие в заседании. Это сделали также другие участники московского формата по Афганистану, пишет ТАСС.

Напомним, пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану пройдет в столице Татарстана по предложению МИД России 29 сентября 2023 года. Основной на встрече станет тема инклюзивности временного правительства запрещенного в России движения «Талибан»*. Планируется обсуждение вопросов борьбы против терроризма и наркопреступности.



В Казани в августе создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Его возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



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Татьяна Демина