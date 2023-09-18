Депутат Госсовета Хасанов: «Меня оштрафовали на 4 тысячи за отказ от освидетельствования на наркотики»

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта gossov.tatarstan.ru

Как стало известно «Реальному времени», мировой судья по Московскому району Казани рассмотрел материал в отношении депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова. Его признали нарушителем за отказ от медицинского освидетельствования на наркотики, эту информацию «Реальному времени» подтвердил сам депутат.



Рустем Хасанов сообщил, что готов комментировать лишь то, что отражено в документах. С его слов, вчера в Московском районе полицейские задержали его на улице и обвинили в причастности к незаконному обороту наркотиков. «Я шел пешком, мне заломили руки. Никаких запрещенных средств при личном досмотре выявлено не было. От медицинского освидетельствования я отказался», — поясняет он. На вопрос журналиста о пакетике с наркотиком, Хасанов без подробностей уточнил — «некий пакетик лежал на земле». И добавил, что от дачи пояснений по этой истории в полиции он отказался.

Далее, по словам Хасанова, на него составили материал об административном правонарушении, однако при его рассмотрении мировой судья не усмотрел оснований для направления нарушителя на принудительное освидетельствование на наркотики. «Меня оштрафовали на 4 тысячи рублей за отказ. Я не считаю, что это правильно, что любой человек по первому требованию должен быть готов пройти такое освидетельствование», — пояснил Хасанов «Реальному времени».

Не вдаваясь в подробности этой истории, депутат упрекнул анонимные телеграм-каналы: «Приписали мне чуть ли не весь колумбийский наркозапас и даже не позвонили». А еще припомнил громкую историю с погибшим в ДТП «пьяным» пятилетним мальчиком.

По данным источников «Реального времени», в настоящее время материалы по вчерашней «прогулке» депутата находятся на рассмотрении в Следкоме по Татарстану. Возбуждать ли в отношении лица с особым статусом уголовное дело — должен решить руководитель Валерий Липский.

Хасанову — 43 года. В его биографии на сайте республиканского парламента указано, что он является основателем и руководителем благотворительного фонда «День добрых дел», а еще директором компании «Реставратор».

Ирина Плотникова