В Татарстане на этой неделе ожидаются заморозки и летние температуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе по ночам ожидаются заморозки — температуры могут опуститься до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +25°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 19 сентября, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью и утром в отдельных районах республики возможны небольшой дождь и туман, днем вероятность осадков небольшая. Ночные температуры составят от +4 до +9 градусов, дневные — от +14 до +19°С.

В среду и четверг Татарстан расположится под влиянием западного антициклона. Дождей в эти дни не прогнозируется. Днем температуры воздуха достигнут летних значений.

Ночью в среду, 20 сентября, похолодает до 0... +5 градусов. Местами на почве и в воздухе возможны заморозки — до -2°С. Днем ожидается от +18 до +23 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью в четверг, 21 сентября, на преобладающей территории Татарстана ожидается от +7 до +12 градусов. В крайних восточных районах температуры опустятся до +2... +7°С, местами на почве возможны заморозки — до -1°С. Днем прогнозируется от +20 до +25 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, теплая погода сохранится. Днем ожидается от +20 до 25 градусов. Вероятность дождей в эти дни небольшая.

В полдень понедельника, 18 сентября, в Татарстане зафиксировали от +17 до +22 градусов. В Казани прогнозировалось от +20 до +22°С.



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Татьяна Демина