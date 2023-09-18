KazanForum-2024 проведут 16–17 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, KazanForum-2023)

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в 2024 году проведут в столице Татарстана 16—17 мая. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании организационного комитета мероприятия.

— По итогам форума мы вновь убедились в глубоком понимании позиции России и открытости к конструктивному взаимодействию со стороны наших коллег из исламских стран. Следующий KazanForum проведем 16—17 мая 2024 года, — передает его слова пресс-служба правительства России.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Участники заседания подчеркнули, что необходимо сохранить традиционные мероприятия и расширить круг тем, который оказался востребованным на нынешнем форуме.

— Мы предлагаем сохранить наши ежегодные мероприятия: заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», международный форум торгово-промышленных палат, халяль-ярмарку, фестиваль моды. Крайне востребованными стали сессии, посвященные транспортному коридору «Север — Юг», нефтегазохимической отрасли, медицинскому халяль-туризму, двусторонние страновые сессии, например между Россией и Азербайджаном, Россией и Малайзией, — выразила точку зрения руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2023 году KazanForum, известный ранее как KazanSummit, впервые прошел на федеральном уровне. Решение присвоить мероприятию новый статус принял президент России Владимир Путин — оно будет проходить в столице Татарстана ежегодно.

На прошлой неделе Рустам Минниханов дал поручение обеспечить качественную подготовку форуму 2024 года. Он обратил внимание, что количество участников мероприятия в этом году свидетельствует о том, что никакой изоляции России на международной арене нет и быть не может.



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Айрат Назипов